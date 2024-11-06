Прогноз погоды в Крыму на 6 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 6 ноябряВ Симферополе +10 и малооблачноВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и малооблачноВ Черноморском +12 и малооблачноВ Джанкое +12 и облачно с прояснениямиВ Ялте +13 и облачно с прояснениямиВ Алуште +12 и облачно с прояснениямиВ Керчи +10 и.