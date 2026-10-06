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Бизнес журнал. Урал

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Зарплата в Свердловской области выросла на 8,2%

Зарплата в Свердловской области выросла на 8,2%

В январе—июле 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Свердловской области составила 94,7 тыс.

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