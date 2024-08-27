Захваченный российскими штурмовиками опорник ВСУ на трассе Угледар-Константиновка (ДНР). Видите это бетонный бункер? Такое возможно только в том случае, когда есть много времени и техники на фортификацию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Захваченный российскими штурмовиками опорник ВСУ на трассе Угледар-Константиновка (ДНР). Видите это бетонный бункер? Такое возможно только в том случае, когда есть много времени и техники на фортификацию.
Свежие комментарии