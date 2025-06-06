🏖 Погрузиться в лето: какой досуг организовали для молодёжи на Южном берегу Крыма Большая Ялта становится одной из главных досугово-образовательных площадок Крыма.
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🏖 Погрузиться в лето: какой досуг организовали для молодёжи на Южном берегу Крыма Большая Ялта становится одной из главных досугово-образовательных площадок Крыма.