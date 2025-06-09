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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Палехском районе в ДТП с участием мопеда погиб 14-летний парень

В Палехском районе в ДТП с участием мопеда погиб 14-летний парень

16-летний пассажир мопеда с множественными травмами доставлен в больницу. 8 июня в 22:53 в Палехском районе на 196-м километре автомобильной дороги «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» 14-летний водитель мопеда «Альфа» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 47-летнего мужчины.

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