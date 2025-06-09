В Палехском районе в ДТП с участием мопеда погиб 14-летний парень

16-летний пассажир мопеда с множественными травмами доставлен в больницу. 8 июня в 22:53 в Палехском районе на 196-м километре автомобильной дороги «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» 14-летний водитель мопеда «Альфа» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 47-летнего мужчины.