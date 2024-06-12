В США задержали якобы связанных с ИГ выходцев из Таджикистана

В Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе были задержаны восемь выходцев из Таджикистана, которые, предположительно, связаны с ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) в Центральной Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии