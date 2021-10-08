Мировое обозрение

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  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...

Профессия аудитор: ревизор, уберегающий от больших неприятностей

Профессия аудитор: ревизор, уберегающий от больших неприятностей

Профессия аудитора является ответственной и высокооплачиваемой. Суть аудиторской работы можно описать так: он ищет ошибки в финансах проверяемой компании.

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