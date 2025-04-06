В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США

Россия не вошла в список стран, в отношении которых вводятся пошлины, так как США ведут с ней переговоры для разрешения конфликта в Украине, о чем сообщил глава Национального экономического совета США Кевин Хассет.
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