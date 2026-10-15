Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда оставила в силе приговор 18-летнему Алексею Друзину, который в июле 2025 года без повода напал с ножом на пару отдыхающих на пляже в Анапе, посчитав их не принадлежащими к русской национальности.