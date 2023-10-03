Медведь задрал овец в Чулымском районе – фермеры нашли огромные следы

В Новосибирской области медведь напал на овец и утащил их из загона. О произошедшем 3 октября написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин: «В Чулымском районе относительно крупный медведь утащил из загона несколько овец», – говорится в сообщении.