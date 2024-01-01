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Расчеты «Градов» группировки «Днепр» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

Расчеты «Градов» группировки «Днепр» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также лодки противника на правом берегу Днепра.

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