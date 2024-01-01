Расчеты «Градов» группировки «Днепр» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также лодки противника на правом берегу Днепра.
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