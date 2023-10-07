Врач Ионова рассказала, почему диеты вредят здоровью Многие россияне считают, что диета – временное ограничение в употреблении любимых продуктов, от которого можно отказаться и вернуться к старым пищевым привычкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии