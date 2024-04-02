Что будет, если Россия уничтожит цели на территории НАТО? Например, в Литве

Алексей Камышов

Тут вариант из "серии": «кто первый сдаст назад». Кто «сдаст назад», того и «затопчут». Очень надеюсь, что это очень хорошо понимают Президент и Правительство России, и ни при каких обстоятельствах не «сдадут назад», а пойдут до конца. Только полная и безоговорочная капитуляция и исчезновение бывшего недообразования под названием "украина", отмена всех санкций "коллективного запада" и полное возмещение ущерба, нанесённого России этим самым "коллективным западом" во главе с пиндостаном и всеми его шестёрками, могут быть приняты как необходимое условие для завершения специальной военной операции.