В Германии просчитывают варианты, за кого альянс вступится, а за кого — нет Дмитрий Родионов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Блинов Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5-я Устава НАТО о коллективном ответе не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним, сообщает агентство DPA.
Что будет, если Россия уничтожит цели на территории НАТО? Например, в Литве
Комментарии
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Алексей Камышов
Тут вариант из "серии": «кто первый сдаст назад». Кто «сдаст назад», того и «затопчут». Очень надеюсь, что это очень хорошо понимают Президент и Правительство России, и ни при каких обстоятельствах не «сдадут назад», а пойдут до конца. Только полная и безоговорочная капитуляция и исчезновение бывшего недообразования под названием "украина", отмена всех санкций "коллективного запада" и полное возмещение ущерба, нанесённого России этим самым "коллективным западом" во главе с пиндостаном и всеми его шестёрками, могут быть приняты как необходимое условие для завершения специальной военной операции.
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18 час.
Евгений Кузнецов
Ничего не будет только визгу будет много.
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18 час.
VG
Vasily Golov
Ни ЕС,ни США не отменят санкции.Поправка Джэка Вэника действовала 40 лет.Евреи все уехали,но поправку отменили в 2012г.Надо не посты ставить.Надо убрать лозунг "Мы не такие".Тогда как воевать с ними,когда они такие.Гуманизм снижает шанс Победы.Логистика (работающие пути снабжения ВСУ) снижает шанс Победы.ВСУ за сутки проводят ротацию войск на харьковском направлении.Смена приезжает из Западной Украины.Пока воюют добровольцы,очень мало в СВО военных из состава вооруженных сил-регулярной армии.Мало задействовано пушек,танков,авиации.Наши авиационные КБ устранились от создания ударных БПЛА.
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18 час.
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