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10 cумасшедших марсианских теорий заговора, в которые сложно поверить

10 cумасшедших марсианских теорий заговора, в которые сложно поверить

Взгляд на Красную и Голубую планету. Люди были очарованы планетой Марс ещё с древних времён. Кто-то был уверен, что там обязательно есть жизнь, кто-то расценивал Марс как стратегическую базу инопланетян, а кто-то обещал, что «и на Марсе будут яблони цвести».

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