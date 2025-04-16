В Новосибирске вынесли приговор куратору группы смерти «Синий кит»

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор Илье Погиблову, признанному виновным в организации деятельности, направленной на склонение к совершению суицида, а также в вовлечении подростка в опасную деятельность (ч.
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