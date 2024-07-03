Я бы в порядке эксперимента отправила этого депутата поездить на электросамокате по бездорожью, посадкам и кустам.
СВО и электросамокаты, самое то...
Комментарии
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sergei kotov
Прежде чем что-то предлагать, опробуйте это в боевых условиях и все пойме те: нужно это или нет
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16 час.
Галина Малыхина
В полевых условиях сомнительная идея
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16 час.
Надежда
Ну, что вы, разве депутат будет беспокоиться еще и о том, что нужно сделать реконструкцию для удобства воинов! Для него главное, получить деньги из бюджета и избавиться от тех самокатов, которые носятся на всех улицах многих городов! Этим он хочет пропиарить себя перед народом и получить себе в карман бюджетные денежки!
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15 час.
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