СВО и электросамокаты, самое то...

Прежде чем что-то предлагать, опробуйте это в боевых условиях и все пойме те: нужно это или нет

Надежда

Ну, что вы, разве депутат будет беспокоиться еще и о том, что нужно сделать реконструкцию для удобства воинов! Для него главное, получить деньги из бюджета и избавиться от тех самокатов, которые носятся на всех улицах многих городов! Этим он хочет пропиарить себя перед народом и получить себе в карман бюджетные денежки!