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Камчатка: строительство арендных квартир в Елизове завершат к 2025 году

Камчатка: строительство арендных квартир в Елизове завершат к 2025 году

Летом 2025 года в Елизове на Камчатке введут в эксплуатацию арендный дом на 188 квартир. Программа, инициированная Владимиром Путиным, поддержит молодёжь и специалистов, привлекая их на Дальний Восток с доступным жильем.

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