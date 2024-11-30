Орловским контрактникам простят долги, а за мигрантами присмотрят

С 1 декабря в России вступают в силу новые законы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. С военных спишут долги и исполнительный сбор С начала декабря в России участники СВО освобождаются от взыскания исполнительского сбора.
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