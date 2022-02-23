Обзор смартфона iPhone 13 Pro

Давненько у меня на обзорах не было айфона, давненько - аж со времен iPhone 6 Plus. Ту модель, помнится, я покупал для обзора, потому что это был первый айфон с нормальным большим дисплеем, компания Apple тогда три года выжидала после появления Samsung Galaxy Note с большим экраном, чтобы потом все-таки признать очевидное: будущее смартфонов - за большими экранами, поэтому этой тенденции придется следовать, несмотря на заветы великого Стива Джобса, царствие ему небесное, который утверждал, что экран смартфона не должен быть больше 3,5 дюйма.