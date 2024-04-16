НЛП поможет стать счастливым человеком? В чем суть техники и работает ли она

Психологи помогают людям решить множество проблем и справиться с жизненными трудностями. Существуют различные техники, благодаря которым специалисты помогают разрушить ложные установки, что мешают жить, или научиться проще реагировать на некоторые обстоятельства в жизни.
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