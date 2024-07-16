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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Овечкин ждет всех на «Матче года» уже 20 июля

Александр Овечкин ждет всех на «Матче года» уже 20 июля

20 июля на «ЦСКА-Арене» состоится «Матч года». Это будет благотворительная встреча – доходы от нее пойдут в фонды, которые организуют сами игроки.

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