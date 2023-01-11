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Малкин набрал 4 очка впервые в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Ванкувером». У него 39 баллов в 40 играх

Малкин набрал 4 очка впервые в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Ванкувером». У него 39 баллов в 40 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил 2 гола, сделал 2 голевые передачи в матче с «Ванкувером» (5:4) и был признан первой звездой.

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