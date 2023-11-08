На сайте РСА начата публичная проверка новых справочников запчастей

На сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) 8 ноября начата публичная проверка новых перечня сведений о стоимости запасных частей и проектов актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и нормо-часа работ.
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