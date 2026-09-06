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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Нвора о требованиях Ибона Наварро: «Он хочет, чтобы я чаще использовал преимущество своего роста»

« Црвена Звезда » начала подготовку к сезону-2026/27 с победы над «Миланом» – 91:85. Самым результативным игроком сербской команды стал Джордан Нвора , набравший 23 очка.

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