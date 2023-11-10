В Госдуме предложили отменить безлимитный доступ к YouTubeСотовым операторам следует отменить безлимитный доступ к YouTube, чтобы уменьшить износ телекоммуникационного оборудования, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)