В Госдуме предложили отменить безлимитный доступ к YouTubeСотовым операторам следует отменить безлимитный доступ к YouTube, чтобы уменьшить износ телекоммуникационного оборудования, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.