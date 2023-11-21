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ЦБ России: годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов

ЦБ России: годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов

В большинстве регионов в октябре ускорилась годовая инфляция, заявили в ЦБ России. © РИА Новости «Основным фактором ускорения инфляции стал высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены», — говорится в сообщении регулятора.

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