ЦБ России: годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов

В большинстве регионов в октябре ускорилась годовая инфляция, заявили в ЦБ России. © РИА Новости «Основным фактором ускорения инфляции стал высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены», — говорится в сообщении регулятора.