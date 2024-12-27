«"Крымэкоресурсы" опубликовал номера телефонов для обращений по вопросам вывоза мусора.По вопросам, связанным с вывозом отходов, вы можете обратиться в контактный центр по номерам:+7(978)907-20-18; +7(978)907-63-10.