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Царьград

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«Болевая точка»: Кнутов объяснил, почему потеря «Запорожстали» критична для Украины

«Болевая точка»: Кнутов объяснил, почему потеря «Запорожстали» критична для Украины

«Запорожсталь» снова атакована: эксперт объяснил логику удара.Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал новый удар российской армии по комбинату «Запорожсталь».

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