ГАИ рассказала о лишении прав за распитие алкоголя в автомобиле

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — это не только угроза для безопасности всех участников дорожного движения, но и путь к серьезным последствиям: от значительных штрафов до временного лишения водительских прав и даже к реальной уголовной ответственности.
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