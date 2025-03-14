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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» впервые в 2025 году одержал 3 победы подряд. У вернувшегося из АХЛ вратаря Джерри 94,1% сэйвов на отрезке

«Пингвинс» справились с «Сент-Луисом» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. До этого были обыграны «Миннесота» (3:1) и «Вегас» (3:2 ОТ).

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