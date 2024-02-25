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Продажи книг на вторичном рынке выросли

Продажи книг на вторичном рынке в 2023 году выросли на 47%. Топ самых популярных объявлений возглавили Стивен Кинг и Джоан Роулинг, объявившие еще в 2022 году о прекращении сотрудничества с российскими издательствами.

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