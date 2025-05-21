В Петербурге открыли экспозицию, посвящённую Виктору Лягину

Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза В школе №174 имени Белецкого открыли экспозицию, посвящённую Герою Советского Союза Виктору Александровичу Лягину, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.
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