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Царьград

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Умер Евгений Броневицкий, лидер «Поющих гитар», в возрасте 81 года

Умер Евгений Броневицкий, лидер «Поющих гитар», в возрасте 81 года

Евгений Броневицкий, вокалист и бас-гитарист «Поющих гитар», ушел из жизни в возрасте 81 года. Его коллега Милена Вавилова выразила горечь утраты, отметив доброту и поддержку, которые он оказывал коллективу на протяжении 60 лет.

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