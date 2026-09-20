Умер Евгений Броневицкий, лидер «Поющих гитар», в возрасте 81 года

Евгений Броневицкий, вокалист и бас-гитарист «Поющих гитар», ушел из жизни в возрасте 81 года. Его коллега Милена Вавилова выразила горечь утраты, отметив доброту и поддержку, которые он оказывал коллективу на протяжении 60 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Счёт за ЖКХ на 12...
- Т Счёт за ЖКХ на 12...
- Челябинская облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым