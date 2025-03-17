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Царьград

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Русские кинокритики нашли ложь о Красной армии в оскароносном фильме

Русские кинокритики нашли ложь о Красной армии в оскароносном фильме

Автор картины не только исказил исторические факты, но и намеренно включил русофобские высказывания.Американский фильм "Настоящая боль" оскорбил память 600 тысяч советских военных, погибших при освобождении Польши от немецких оккупантов.

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