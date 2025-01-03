"У нас будут "Крокусы" каждый месяц": Депутат Матвейчев выступил против нововведений в миграционной политике

леонид рыбаков

НЕ УЖЕЛИ ТЕ КТО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛ ЕМУ ТАКОЙ НАКАЗ ДАВАЛИ ЧТО ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРИНИМАЙТЕ ПРОТИВ НАС .....ПРИДУРОК ОЧЕРЕДНОЙ ПРИМАЗАЛЬСЯ НАВЕРНО К БИЗНЕСУ ДИАСПОРЫ И ОТ ПЛОВА МОЗГИ БАРАНЬИМ ЖИРОМ ЗАПЛЫЛИ . в депутаты рвутся что бы всех предать и страну продать