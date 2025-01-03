Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"У нас будут "Крокусы" каждый месяц": Депутат Матвейчев выступил против нововведений в миграционной политике

"У нас будут "Крокусы" каждый месяц": Депутат Матвейчев выступил против нововведений в миграционной политике

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Депутат Государственной думы Олег Матвейчев, чья биография пестрит антирусскими заявлениями и действиями, выступил против нынешней госполитики в отношении мигрантов.

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Комментарии
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леонид рыбаков
НЕ УЖЕЛИ ТЕ КТО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛ ЕМУ ТАКОЙ НАКАЗ ДАВАЛИ ЧТО ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРИНИМАЙТЕ ПРОТИВ НАС .....ПРИДУРОК ОЧЕРЕДНОЙ ПРИМАЗАЛЬСЯ НАВЕРНО К БИЗНЕСУ ДИАСПОРЫ И ОТ ПЛОВА МОЗГИ БАРАНЬИМ ЖИРОМ ЗАПЛЫЛИ . в депутаты рвутся что бы всех предать  и страну продать
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2 час.
Игорь Костоглод
Сука, а не матрос...
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1 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Этот агитатор за &quot;крокусы&quot; - матвейчев - чьих будет???  Какая партия родила этого &quot;затулло душанбинского номер два &quot;?
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