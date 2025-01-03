Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Депутат Государственной думы Олег Матвейчев, чья биография пестрит антирусскими заявлениями и действиями, выступил против нынешней госполитики в отношении мигрантов.
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