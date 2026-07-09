Мишустин сделал заявление об обеспечении уборки урожая необходимым топливом

Стартовавший в России процесс уборки урожая должен быть гарантированно обеспечен горючим, сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, попросив главу Минсельхоза Оксану Лут держать этот вопрос на особом контроле.
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