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Мишустин сделал заявление об обеспечении уборки урожая необходимым топливом

Мишустин сделал заявление об обеспечении уборки урожая необходимым топливом

Стартовавший в России процесс уборки урожая должен быть гарантированно обеспечен горючим, сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, попросив главу Минсельхоза Оксану Лут держать этот вопрос на особом контроле.

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