Британский политик и журналист Джим Фергюсон выразил мнение, что слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах по Украине показали «глубину раскола» между Российской Федерацией и западными лидерами.
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