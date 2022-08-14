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Об эмиграции Бориса Моисеева в Латвию пока не может быть речи

Об эмиграции Бориса Моисеева в Латвию пока не может быть речи

Не секрет, что переживший инсульт Борис Моисеев в конце лета планировал посетить Латвию. Не секрет, что у Лаймы Вайкуле 31 августа день рождения, и близкий друг мечтал её поздравить лично.

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