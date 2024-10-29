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Приморцам рассказали о субсидии на оплату услуг ЖКХ

Приморцам рассказали о субсидии на оплату услуг ЖКХ

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг представляет собой инструмент государственной поддержки, направленный на снижение финансовой нагрузки на граждан, особенно в условиях растущих тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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