Приморцам рассказали о субсидии на оплату услуг ЖКХ

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг представляет собой инструмент государственной поддержки, направленный на снижение финансовой нагрузки на граждан, особенно в условиях растущих тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
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