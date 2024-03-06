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Добрый Мир

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Вступив в НАТО, шведы лишились сна: Потенциальная цель РФ?

Вступив в НАТО, шведы лишились сна: Потенциальная цель РФ?

(Фото для иллюстрации)  2 дня назад 2,7K прочитали Эксперты заявляют, что шведы и финны проявили безрассудство и потеряли не только деньги, но и сон.

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