Народные Новости

492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Ну и что здесь такого???? У нее тоже пилотка чешется))))Активистку Грету ...
  • ОМСДОН
    Да хоть за Байдена.Старшая дочь Бори...
  • Володя Жерноклев
    с такой харей долго протянет, можно и вообще не кормить, дать пару галстуков и все, пусть хоть жуёт хоть сосётНаходящийся в тюр...

В Балашихе загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В Балашихе загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов на площади 1,6 «квадрата». Пресс служба МЧС сообщила, что первые прибывшие на место возгорания пожарные подразделения установили, что горит кровля складского помещения с маслами и ГСМ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх