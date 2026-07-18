Митрофанов о том, что РФС указал судье отменить жеребьевку в матче «Зенита» и «Спартака»: «Не понимаю вопроса. Каманцев прокомментирует»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, были ли указания судье Евгению Буланову отменить жеребьевку перед пенальти в матче «Зенита» и « Спартака » (1:1, 4:2) за Olimpbet Суперкубок России .
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