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Аргументы и Факты

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В Литве заявили о снижении энтузиазма в ЕС по санкциям против России

В Литве заявили о снижении энтузиазма в ЕС по санкциям против России

Старший советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис в эфире радиостанции Ziniu отметил, что в Европейском союзе наблюдается постепенное ослабление решимости вводить новые ограничительные меры против Российской Федерации.

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