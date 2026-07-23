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Царьград

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Гидрометцентр: вода на курортах России прогрелась до 27 градусов

Гидрометцентр: вода на курортах России прогрелась до 27 градусов

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воды на российских морских курортах колеблется от 18 градусов в Калининграде до 27 в Ейске.

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