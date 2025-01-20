Великоросс Активистам из "Русской общины" пришлось пойти на хитрость, чтобы накрыть так называемого подпольного торгаша документами.
"Русская община" забрела в "ВУЗ для мигрантов": 11 тысяч – и ты москвич с дипломом
Комментарии
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Андрей Павлов
"Русской общине нужно зарегистрироваться, как партия, и идти на выборы в Государственную Думу". Писал об этом в комментах. И сам себе ответил - такую партию не пропустят. У них там десятилетиями складывается уютный междусобойчик, и зачем им "кузнец на сеновале"(С)? ДУМ тут собирается создать партию в защиту мигрантов. Вот эту могут пропустить. Менталитет властных структур и диаспор схож: и те, и другие бескорыстно любят деньги. Или кто-то думает, что сейчас во власть рвутся для того, чтобы приносить пользу Родине?
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5 час.
Karmadon
В 2010 году вышел на пенсию. Для подтверждения стажа потребовалась справка из ВУЗа об учебе на дневном отделении. Сделал запрос. Через пару недель пришел ответ, что диплом "серия такая-то, номер такой-то" выдан… Некоему Сулейману Мастурбекову. Оп-ля!
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4 час.
людмила михайлик
Либо законов нет, либо не работают, идёт истребление коренных народов
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3 час.
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