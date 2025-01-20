Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 669 подписчиков

"Русская община" забрела в "ВУЗ для мигрантов": 11 тысяч – и ты москвич с дипломом

"Русская община" забрела в "ВУЗ для мигрантов": 11 тысяч – и ты москвич с дипломом

Великоросс Активистам из "Русской общины" пришлось пойти на хитрость, чтобы накрыть так называемого подпольного торгаша документами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
&quot;Русской общине нужно зарегистрироваться, как партия, и идти на выборы в Государственную Думу&quot;. Писал об этом в комментах. И сам себе ответил - такую партию не пропустят. У них там десятилетиями складывается уютный междусобойчик, и зачем им &quot;кузнец на сеновале&quot;(С)? ДУМ тут собирается создать партию в защиту мигрантов. Вот эту могут пропустить. Менталитет властных структур и диаспор схож: и те, и другие бескорыстно любят деньги. Или кто-то думает, что сейчас во власть рвутся для того, чтобы приносить пользу Родине?
Ответить
5 час.
Karmadon
В 2010 году вышел на пенсию. Для подтверждения стажа потребовалась справка из ВУЗа об учебе на дневном отделении. Сделал запрос. Через пару недель пришел ответ, что диплом &quot;серия такая-то, номер такой-то&quot; выдан… Некоему Сулейману Мастурбекову. Оп-ля!
Ответить
4 час.
людмила михайлик
Либо законов нет, либо не работают, идёт истребление коренных народов
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх