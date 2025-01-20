"Русская община" забрела в "ВУЗ для мигрантов": 11 тысяч – и ты москвич с дипломом

Андрей Павлов

"Русской общине нужно зарегистрироваться, как партия, и идти на выборы в Государственную Думу". Писал об этом в комментах. И сам себе ответил - такую партию не пропустят. У них там десятилетиями складывается уютный междусобойчик, и зачем им "кузнец на сеновале"(С)? ДУМ тут собирается создать партию в защиту мигрантов. Вот эту могут пропустить. Менталитет властных структур и диаспор схож: и те, и другие бескорыстно любят деньги. Или кто-то думает, что сейчас во власть рвутся для того, чтобы приносить пользу Родине?