Теряет влияние: на Западе пришли к выводу, что без России G7 «больше не торт»

The Washington Post пишет о потере влияния G7 («Большой семерки») в мире. По мнению издания, грядущий саммит G7 в Канаде пройдет на фоне признаков угасания политической и экономической роли этого «клуба богатых стран».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии