Узбекистан выставил на продажу госактивы почти на 100 трлн сумов

Власти Узбекистана в 2026 году планируют провести масштабную приватизацию государственных активов. На продажу намерены выставить доли государства в 84 компаниях, 1 242 объекта недвижимости и около 8 тысяч гектаров земли, сообщает Podrobno.
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