Все игры серии FIFA убрали из продажи

Компания EA Sports удалила все серии футбольного симулятора FIFA с цифровых площадок. Пользователи соцсетей заметили, что игры FIFA убрали из всех известных цифровых магазинов, включая Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop.
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