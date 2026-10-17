БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Дональд, ты неправ!»: «Избирать и быть избранным» — к Зеленскому это больше не относится

«Дональд, ты неправ!»: «Избирать и быть избранным» — к Зеленскому это больше не относится

Спиридон Килинкаров: Никакие выборы не решат вопрос субъектности Украины и украинской власти как легитимной Мария Кузнецова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Очередное требование Дональда Трампа провести на Украине выборы, да плюс еще и сменить лидера, Владимир Зеленский вполне может трактовать как «запахло жареным».

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