«Дональд, ты неправ!»: «Избирать и быть избранным» — к Зеленскому это больше не относится

Спиридон Килинкаров: Никакие выборы не решат вопрос субъектности Украины и украинской власти как легитимной Мария Кузнецова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Очередное требование Дональда Трампа провести на Украине выборы, да плюс еще и сменить лидера, Владимир Зеленский вполне может трактовать как «запахло жареным».