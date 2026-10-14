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Царьград

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Суд обязал пермяка убрать камеру с забора из-за жалобы соседа

Суд обязал пермяка убрать камеру с забора из-за жалобы соседа

Суд в Пермском крае обязал владельца участка убрать камеру, установленную на общем с соседом заборе, после жалобы жителя Осинского района на вмешательство в частную жизнь.

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